Dybala nelle mani del prof. Cugat: stilata una tabella di recupero

Il numero 10 argentino spinge per tornare in campo, ma il dolore al ginocchio è ancora troppo forte

L'argentino, uscito nel corso del primo tempo per un dolore al ginocchio, sarebbe dovuto inizialmente tornare dopo tre settimane di riposo, ma il dolore provato durante gli allenamenti non gli ha permesso di essere a disposizione nelle ultime partite. Unica convocazione quella in occasione della trasferta di Oporto, in cui il numero 10 ha seguito la squadra per darle sostegno, senza però entrare in campo. E la sua assenza, adesso, inizia davvero a pesare.

Andrea Pirlo ha parlato di Dybala in conferenza stampa: "Non è a rischio operazione. Ha fatto un consulto adesso vediamo il trattamento più veloce per farlo rientrare. Serviva un’altra punta? No, perché per Dybala si pensava fosse più leggera, ma i tempi si sono prolungati". Una buona notizia che si va a sommare all'altra riportata da Sky Sport. La "Joya" negli scorsi giorni è stata a Barcellona, dove lo specialista Cugat lo ha visitato in compagnia di un tesserato juventino. Come detto, l'operazione è scongiurata e il professore ha subito stilato una tabella di recupero per Dybala, apparso tranquillo e voglioso di rimettersi al lavoro per tornare il prima possibile in campo. Il tutto, però, senza dover incorrere in possibili ricadute.