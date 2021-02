Tacchinardi: “Attenta Juve, Juric è bravo ad incartarti la partita. Fagioli? Potrebbe giocare, ma…”

L'ex giocatore ha parlato

TORINO - L'ex giocatore della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari argomenti, tra cui l'attuale momento dei bianconeri nel campionato di Serie A. Queste le sue parole: "Come commento i sorteggi di EL per Roma e Milan? Due partite difficili, si arriva nel vivo della competizione ed ecco squadre importanti. Per una crescita del club e per l'immagine sono fondamentali. Lo United non sarà quello di una volta ma è comunque forte. Verona-Juventus, partita difficile per Pirlo per le diverse defezioni? E' un ostacolo molto delicato. Si entra nel vivo del campionato, i punti sono pesanti da questo momento in poi. Affronta un allenatore come Juric molto preparato. Sono curioso nel vedere se la Juventus, nelle difficoltà, troverà delle soluzioni diverse. Juric è bravo a incartarti la partita. Se farei giocare il giovane Fagioli? Non so che personalità abbia e cosa possa fare in una Juve che al momento gira poco. Mi sembra un ragazzo molto interessante, potrebbe giocare ma spetta a Pirlo decidere. Un conto è allenarsi con la prima squadra, un conto è farlo giocare. Certo è che noi o abbiamo un fenomeno tra le mani o non facciamo giocare giocatori giovani".