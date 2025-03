De Paola: "Non vedo bene Allegri al Milan. Sulla Juve..."

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prossima partita con la Fiorentina.

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “No Allegri. Allegri negli ultimi 5 anni cosa ha vinto? Una Coppa Italia. Un anno è stato fermo, tre anni ha fatto disastri alla Juve, andando via anche per motivi disciplinari. Sono 5 anni in cui non vince nulla Allegri. L’anno sabbatico sembrava fosse servito per aggiornarsi, invece ha avuto un rilancio su questa contrapposizione con Motta, gli è stata ridata una popolarità che non avrebbe mai avuto. E poi al Milan serve un costruttore e lui non lo è. E’ un gestore”.

Su Fiorentina-Juventus

“Analizzando la situazione, la Juve ha fallito tutti gli esami. Ora decidono i giocatori, non possono far vedere di essere contro Motta e un po’ di orgoglio devono dimostrarlo. Ma possono far capire molto dall’atteggiamento di una partita. Motta? Se l’idea di sfaldamento che ha dato contro l’Atalanta, allora devi correre ai ripari e trovare un traghettatore. Qualcuno deve gestire una situazione che non è più gestibile”. Intanto ecco le parole di Danilo<<<