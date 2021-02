Hellas Verona-Juventus, statistiche e curiosità dell’incontro

Il comunicato del club bianconero in vista della partita di questa sera

redazionejuvenews

La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, ha fornito una lista di statistiche riguardo la gara contro l'Hellas Verona, in programma tra poche ore al "Marcantonio Bentegodi":

LA NUMERO 60 60ª sfida tra Verona e Juventus in Serie A: i bianconeri hanno ottenuto il triplo dei successi dei giallobù (33 v 11) nel massimo campionato, completano il bilancio 15 pareggi.

NO PAREGGI DA... Verona e Juventus (1-1 nel match d’andata), non pareggiano entrambe le sfide stagionali in uno stesso campionato di Serie A dal 1972/73. Il Verona, inoltre, ha ottenuto quattro punti nelle ultime due sfide contro la Juventus in campionato, dopo una serie di tre sconfitte di fila; in Serie A non arriva ad almeno tre gare di fila senza sconfitte contro i bianconeri dal 1989 (4: 2V, 2N).

11 SCALIGERE Tutte le 11 vittorie del Verona contro la Juventus in Serie A sono arrivate in casa dei giallobù – completano 10 pareggi e otto successi bianconeri in terra veneta.

ATTACCO E DIFESA La Juventus, nonostante abbia guadagnato nove punti in meno rispetto allo scorso campionato dopo 22 gare (45 v 54), ha subito due gol in meno (19 v 21) e segnato una rete in più (44 v 43).

...E CLEAN SHEETS La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque partite di campionato, tante quante nelle precedenti 27 – nel periodo la squadra bianconera è, insieme all’Inter, quella che conta più clean sheets in Serie A.

I GOL VERONESI Il Verona è l’unica squadra di questo campionato che ha segnato tutti i propri gol dall’interno dell’area di rigore, la Juventus è quella che, dopo Sampdoria e Napoli, ne ha subiti meno in percentuale da fuori area (5%, uno su 19).

14 GOL A FINE MATCH La Juventus è la squadra che ha segnato di più negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato (14 gol), solamente Crotone e Parma (uno) ne hanno realizzati meno del Verona (tre) nello stesso intervallo.

349 TIRI Il Verona ha subito ben 349 tiri in questo campionato, solo il Cagliari ne ha fronteggiati di più (369). Nonostante ciò, la squadra di Ivan Juric è la quarta squadra che ha subito meno gol (26) nella Serie A in corso. La migliore difesa é invece quella della Juventus (19 reti subite finora).

CR70 Con la doppietta contro il Crotone, Cristiano Ronaldo è salito a quota 70 reti in 83 match nel campionato italiano, diventando il 1° giocatore della Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria, a segnare almeno 70 gol in meno di 100 presenze. Inoltre è il giocatore che ha realizzato più marcature multiple in questa stagione nei top-5 campionati europei (sette) – l’attaccante della Juventus ha realizzato tre gol nelle ultime tre partite, dopo che era rimasto tre gare a secco in campionato.

I GOL DI DEJAN Dejan Kulusevski ha segnato due gol contro il Verona in Serie A, contro nessuna formazione ha fatto meglio. Più nel dettaglio, il Verona è l’unica squadra contro cui il classe 2000 ha trovato il gol nel massimo campionato con due squadre diverse (Parma e Juventus).