Le Mée: “Più Depay che Milik per la Juventus”

L'agente francese ha parlato del futuro professionale dei due calciatori

"Più Depay che Milik per la Juve. Perché? Perché il Marsiglia, salvo necessità economiche, non credo che si priverà di Milik dopo appena sei mesi. Il club ha fatto uno sforzo importante per portare a termine la complessa operazione con il Napoli. Poi, ovvio, nel calcio mai dire mai... Depay, invece, è a scadenza. Non è un mistero che l’olandese voglia raggiungere Koeman al Barcellona. Però i catalani hanno molti attaccanti e poca possibilità di spesa: non è detto che riescano accontentare il proprio allenatore. I parametri zero sono una delle specialità di Paratici e Depay mi sembra perfetto per i bianconeri e per giocare con Cristiano Ronaldo. Però... Juventus e Lione hanno ottimi rapporti e in questo caso potrebbe essere un problema. Non credo che i bianconeri ingaggeranno un giocatore a parametro zero dai francesi. Piuttosto mi immagino un compromesso".