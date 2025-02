Hart: “Psv ancora deluso dalla sconfitta contro la Juventus”

Nordin't Hart ha parlato del Psv Eindhoven: per il giornalista la squadra olandese non avrebbe ancora assorbito la sconfitta contro la Juve

Intervistato per TJ, Nordin’t Hart, esperto di calcio olandese, ha parlato del Psv Eindhoven, avversario della Juventus in Champions League. Ecco le sue parole: “Posso iniziare col dire che, in realtà, è cambiato molto rispetto alla partita di settembre. In quel momento c’erano per lo più buone vibrazioni a Eindhoven: nella finestra estiva il Psv non aveva quasi perso giocatori importanti dopo una stagione fantastica, mentre ha iniziato la stagione nella competizione olandese con dieci vittorie, anche se la squadra non stava più giocando bene come nella scorsa stagione. Qui nei Paesi Bassi c’è stata una certa delusione dopo la sconfitta per 3-1 contro la Juve, anche perché sono stati inferiori in quella partita. Al momento, però, le cose non stanno andando per niente bene”.

Hart: “Da fine dicembre il Psv è in difficoltà in Eredivisie”

Il giornalista ha proseguito: “Hanno iniziato a perdere partite anche in Eredivisie dalla fine del 2024. Questo fine settimana, hanno persino pareggiato in casa contro una squadra più piccola chiamata Willem II. È un qualcosa che non vedevamo da almeno un anno e mezzo. Il Psv è ancora in cima alla classifica, ma questo solo perché ha giocato più partite dell’Ajax a pari punti e seconda in classifica. Tuttavia, in Champions League sono partiti col piede giusto in questo 2025 e sono riusciti a strappare due vittorie importanti contro la Stella Rossa di Belgrado e con un Liverpool molto rimaneggiato”. Leggi anche la probabile formazione della Juventus contro il Psv <<<