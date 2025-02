Hart: “Contro la Juve il Psv potrebbe preferire chiudersi in difesa”

Nordin't Hart ha parlato del Psv Eindhoven: per il giornalista, la squadra olandese potrebbe snaturarsi per la partita contro la Juventus

Intervistato per TJ, Nordin’t Hart, esperto di calcio olandese, ha parlato dell’atteggiamento tattico che potrebbe avere il Psv Eindhoven in campo contro la Juventus nella sfida di Champions League. Ecco cosa ha detto: “Normalmente, Bosz è un allenatore che sceglie sempre uno stile di gioco offensivo e non è cambiato da settembre. Ma questa volta posso immaginare molto bene che sceglierà uno stile di gioco più difensivo. Prima della partita di Champions League contro la Stella Rossa il mese scorso, ha anche rivelato che il Psv avrebbe iniziato la partita in modo più conservativo e attento, perché si aspettava che la Stella Rossa pressasse alto e giocasse con molta energia in casa. E ora, contro una squadra più grande come la Juventus e con i tempi duri che sta attraversando, sarebbe un’opzione logica per Bosz giocare in questo modo anche all’Allianz Stadium per poi giocarsi tutto ad Eindhoven”.

Hart: “In Olanda sorpresi delle difficoltà della Juventus”

Inoltre, sull’opinione in terra olandese della Juventus di Thiago Motta, il giornalista ha aggiunto: “Mi fecero davvero un’ottima impressione a settembre, quindi sono sorpreso che le cose non stiano andando bene a Torino. Ero abbastanza convinto anche dell’allenatore Thiago Motta dopo la sua stagione meravigliosa al Bologna. Penso che il Psv terrà d’occhio Kenan Yildiz dopo il suo splendido gol nella partita di inizio stagione, anche se non è ancora una macchina da gol per la Juve. Ho anche visto che Randal Kolo Muani ha avuto un grande impatto da quando è arrivato nell’ultimo mercato invernale. Ha giocato una decina di minuti nella sfida con il Psg di ottobre che si è conclusa con un (grande) pareggio per gli olandesi per 1-1. Quindi è già un po’ conosciuto”. Leggi anche la probabile formazione della Juventus contro il Psv <<<