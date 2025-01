Halilhodzic: “Kolo Muani serve alla Juve come il pane”

Intervistato da Tuttosport l’ex tecnico del Nantes Vahid Halilhodzic ha parlato del nuovo acquisto della Juve Kolo Muani

Intervistato da Tuttosport l’ex tecnico del Nantes Vahid Halilhodzic ha parlato di Kolo Muani: “Serve come il pane alla Juve rimasta sorprendentemente senza attaccanti sin dalla scorsa estate quando la società si è scordata di comprare un partner di Vlahović dopo le cessioni di Kean e Chiesa e l’infortunio di Milik. Come si fanno ad affrontare 4 competizioni – campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa nazionale – con un solo attaccante di ruolo? Io non capisco… “.

Juve, le parole di Halilhozic su Kolo Muani

Sulle sue caratteristiche: “Anelka o Drogba? Randal non è accostabile a questi giocatori. Perché è meno tecnico, ha meno dribbling, ma soprattutto è un centravanti atipico, anzi non è propriamente un numero 9. Anche se si può adattare, per carità. Con quel fisico che si ritrova… Per me è perfetto sulla destra o sulla sinistra di Vlahović. Lui ha bisogno di spazi. Non è un caso se finora la sua miglior stagione in assoluto è stata quella all’Eintracht Francoforte dove ha segnato 23 gol in tutte le competizioni di cui 15 in campionato. E ha fornito la bellezza di 17 assist. Perché in Germania lasciano più spazi. Difetto? Non è un vero e proprio goleador, ma il suo contributo alla squadra, al collettivo è ugualmente importante. Così come lo sono gli assist, di cui ho detto, che lui garantisce con buona puntualità. Questi non sono difetti. Ricordo che a Nantes qualche volta non era così intenso negli allenamenti, non troppo concentrato, più rilassato del dovuto. Ma parlo di oltre 6 anni fa… “.