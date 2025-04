Guardalà: “A Roma Koopmeiners potrebbe restare fuori”

Giovanni Guardalà, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento deludente di Koopmeiners.

Giovanni Guardalà, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Con Tudor non vedremo mai stravolgimenti di formazione da una settimana all’altra, dei giocatori variano in campo il proprio ruolo in continuazione quindi io mi aspetto di vedere a Roma, al netto dell’infortunio di Gatti, la stessa formazione vista con Genoa con una difesa obbligata. C’è però un dubbio su Koopmeiners perché contro il Genoa ha confermato di vivere male questo periodo, si vede che non è tranquillo, quando prova delle giocate gli riescono male e lo stesso Tudor nel post partita ha detto: ‘si è in difficoltà, ma dobbiamo recuperarlo'”.

Su Koopmeiners

"Come recuperarlo? Probabilmente facendolo staccare un pochino, quindi magari già a Roma in panchina in modo tale da poterlo utilizzare con meno pressioni, perché comunque qualche tentativo di recuperare questo giocatore su cui la Juventus ha investito tanto, va fatto. Dopodiché bisogna capire qual è l'alternativa, contro il Genoa è entrato al suo posto Conceicao e questa potrebbe essere la prima opzione e poi c'è la suggestione, alla quale prima o poi Tudor arrivare, cioè il tridente Kolo Muani, Yildiz e Vlahovic anche perché ultimamente la Juventus non segna a grappoli e ha bisogno di ritrovare dei gol importanti".