Juve, un altro siluro di Momblano: “Contatti con tutti e tre” / News

Missione compiuta! La Juve colleziona l'ottavo successo consecutiva e aggancia il Milan al secondo posto in classifica. Visto l'attuale stato di forma, è probabilmente proprio la Vecchia Signora la principale antagonista del Napoli per il titolo. Il big match di venerdì sera dirà molto in questo senso sulle reali possibilità di rimonta della squadra di Allegri.

Mentre il tecnico toscano cerca di raddrizzare una stagione partita col piede sbagliato, in società si lavora per riportare in auge la Juventus. Sono previsti cambiamenti molto importanti per quanto concerne l'asset societario. Luca Momblano ha spiegato bene cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi. Elkann si sarebbe già mosso in maniera concreta<<<