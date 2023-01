Iachini: “Allegri è un pratico, ha avuto grande umiltà e consapevolezza”

Lui ha capito che per vincere non deve per forza esser bello o spettacolare, l'obiettivo è quello di portare a casa i punti e raccogliere i risultati giusti per scalare la classifica. Solo così possono aumentare fiducia, morale, mentalità e far crescere nel migliore dei modi i giovani. Per venir fuori da un certo tipo di situazione, serve anche questo tipo di calcio. E' stato bravo a legger la situazione e il periodo, per me sta facendo un ottimo lavoro".