Niente Juve per Grimaldo: lo spagnolo firmerà a zero con il Bayer Leverkusen

Mancano ancora diverse partite da giocare ma tra Serie A ed Europa League , ma la Juve comincia già a pensare al mercato che verrà . I reparti da potenziare sono diversi, dalla fascia destra al centrocampo , ma prima di tutto sarà necessario capire chi sarà il nuovo direttore sportivo bianconero. Cristiano Giuntoli dopo la vittoria dello scudetto con il Napoli sembra essere il prescelto, ma per il momento non ci sono trattative ufficiali.

Nel frattempo è sfumato uno dei possibili colpi bianconeri. Su Twitter, infatti, il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha infatti scritto: " Il Bayer Leverkusen si prepara ad acquistare Alejandro Grimaldo a parametro zero dal Benfica. Here we go! Il giocatore ha già svolto i test medici e sono già stati trovati tutti gli accordi sul contratto. Nonostante i rumours che lo volevano al Barcellona, Grimaldo sarà quindi un nuovo giocatore del Bayer. L'annuncio arriverà nei prossimi giorni: il giocatore firmerà un contratto fino a giugno 2027 ".

Il terzino del Benfica è stato a lungo accostato alla Juve, che però non aveva mai affondato il colpo. La scorsa estate la Vecchia Signora ha infatti deciso di puntare su Kostic, investimento che fin qui ha dato i suoi frutti. L'ex Eintracht Francoforte, infatti, si è rivelato un giocatore decisivo nel 3-5-2 di Allegri, autore fin qui di ben 3 gol e 11 assist tra Serie A, Coppa Italia, Champions e Europa League. Inoltre nel corso di questa stagione sta trovando sempre più spazio il giovane Iling-Junior, che sta dimostrando doti e caratteristiche da campione. Sulla fascia sinistra quindi la Juve non ha bisogno di altri rinforzi e per questo il trasferimento di Grimaldo al Bayer Leverkusen non è una notizia negativa per i tifosi bianconeri. Ben più importante sarà trovare un sostituto di Cuadrado e uno di Rabiot, sempre più vicino all'addio al termine della stagione.