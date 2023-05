Juve, ten Hag in pressing per Adrien Rabiot : la situazione

Potrebbero essere le ultime partite di Rabiot con la maglia della Juventus: il suo contratto scadrà tra circa un mese. C'è lo United

redazionejuvenews

I contatti erano stati avviati già la scorsa estate con il Manchester United interessato ad Adrien Rabiot. Tuttavia l'affare sfumò per via delle richiesta di ingaggio del francese e ripiegando poi su Christian Eriksen, ex Inter.

Nonostante sia passato quasi un anno in realtà per Erik ten Hag il centrocampista bianconero resta tra i preferiti per la prossima stagione. L'Equipe parla di contatti tra lo stesso Rabiot e lo United. Il suo contratto con la Juventus scadrà tra circa un mese e il club inglese potrebbe cogliere l'occasione per ingaggiarlo a parametro zero riuscendo a venire incontro più facilmente alle richieste economiche del giocatore.

Lo United è in pressing per portarlo alla corte di ten Hag, che lo considera un 'obiettivo importante'. Oltre a lui però il club inglese punterebbe anche a strappare Harry Kane dal Tottenham, anche se il suo cartellino si aggira attorno ai 100milioni di sterline. In uscita, lo United può considerare l'addio di Scott McTominay nella prossima finestra estiva di mercato.