Greggio: “E’ la Juve di Pirlo e Ronaldo, lo vede anche un…Dzeko”

TORINO- Anche contro la Roma, la Juventus ha confermato il suo ottimo momento di forma, centrando la decima vittoria su undici gare giocate tra tutte le competizioni nel nuovo anno. I bianconeri, grazie al sedicesimo gol messo a segno in campionato da Cristiano Ronaldo, e alla sfortunata autorete del brasiliano Ibanez, sono riusciti a prevalere con il risultato di 2-0 sulla formazione allenata da Paulo Fonseca, scavalcandola al terzo posto in classifica.

Una prestazione solida da parte di tutta la squadra, che raramente ha corso veri e propri rischi nel corso dei 90 minuti, con un reparto difensivo perfettamente guidato da capitan Chiellini e dal compagno Bonucci (da valutare le sue condizioni fisiche in vista della gara con l’Inter). Da sottolineare poi la cinicità mostrata dai campioni d’Italia che, con “soli tre tiri“, ha messo a referto una rete, una traversa colpita da Cristiano Ronaldo (esilarante il siparietto con Orsato e la Gol Line Technology) e un’altro tiro pericoloso dello stesso Cr7, ben controllato però da Pau Lopez.

Come detto, la Juventus è ora al terzo posto in classifica, ancora in piena corsa per uno scudetto da contendere alle due milanesi. Dopo i ko contro Fiorentina e Inter, arrivati il 22 dicembre e il 17 gennaio, la strada verso il decimo alloro consecutivo si era fatta sempre più in salita, ma l’expolit di questi primi due mesi del 2021 hanno riaddrizzato la situazione. Il calendario ora prevede il ritorno delle semifinali di Coppa Italia con l’Inter, la sfida in casa del Napoli, l’andata degli ottavi di Champions League in casa del Porto e le sfide contro Crotone ed Hellas Verona. Prima di tornare in campo c’è però spazio per festeggiare l’ultima importante vittoria ottenuta. Sui social, anche i tifosi si sono scatenati. In particolare il noto conduttore Ezio Greggio che, su Twitter, ha scritto: “Questa è la @juventusfc di @Pirlo_official e @Cristiano Ronaldo : lo vede anche un “Dzeko” : Juve – Roma 2-0″