Fonseca: “Juve forte, ma non meritavamo di perdere. Su Dzeko…”

TORINO- Nel match di cartello di ieri, quello tra la Juventus e la Roma, la squadra di Andrea Pirlo ha portato a casa i tre punti grazie al gol di Cristiano Ronaldo e all’autorete di Ibanez. Tre punti importanti per i bianconeri, che hanno così scavalcato i giallorossi al terzo posto in classifica, avvicinandosi ulteriormente alla vetta della classifica. Nel post-partita, in conferenza stampa, il tecnico del club giallorosso Paulo Fonseca ha così analizzato la sconfitta dei suoi uomini:

“Non abbiamo vinto contro le grandi squadre, ma contro la Juve non meritavamo di perdere la partita. Abbiamo messo in campo una bellissima gara, ma la differenza l’ha fatta l’efficacia. Loro hanno fatto tre tiri e hanno segnato due gol, noi abbiamo fatto 14/15 tiri ma non abbiamo segnato neanche una volta. La squadra ha però avuto il coraggio di fare il suo gioco. La Juve è stata poi brava ad abbassare i ritmi al momento giusto e da lì in poi per noi è stato tutto più difficile. Dzeko in panchina? E’ stata una scelta tecnica la mossa di farlo partire dalla panchina. Borja Mayoral sta giocando molto in quest’ultimo periodo. Ambizioni? Chi ha visto bene la partita ha notato che c’è ambizione in noi. Poi non è facile affrontare la Juve con questo atteggiamento. Assenza Pellegrini? Non voglio cercare scuse per la sconfitta, non parlo di chi è stato assente. Cristante ha fatto una buona partita nel ruolo che è di Pellegrini, non mi metterò a cercare scuse per non aver avuto Pedro, Smalling e Pellegrini. Dzeko? E’ un giocatore come tutti gli altri. Lui deve continuare a lavorare come sta facendo ora, dopo la scelta spetta a me. Giocare con due punte? La squadra stava facendo bene con un solo attaccante, penso che inserendone un altro sarebbe potuto essere strano”.