Goal line technology, CR7 non ci sta e guarda l’orologio di Orsato

TORINO – All’Allianz Stadium, si è da poco conclusa la prima frazione di gioco tra Juventus e Roma, con i bianconeri momentaneamente in vantaggio grazie alla rete del solito e intramontabile Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha infatti battuto Pau Lopez calciando in una frazione di secondo, con un tiro morbido e lento ma altrettanto preciso che, si è andato ad infilare alla sinistra dell’estremo difensore giallorosso. Juve che poi sfiora anche il raddoppio, ancora con lo scatenato CR7, il quale lascia partire una conclusione deviata da un difensore giallorosso che va a stamparsi sulla traversa.

Non succede nient’altro di emozionante prima che le squadre vadano al riposo, se non un curioso e divertentissimo siparietto tra il fenomeno di Funchal e il direttore della gara Orsato. In occasione della traversa colpita infatti, a CR7 che eccede di golosità di gol, è venuto il dubbio se il pallone avesse varcato la linea o meno, facendo riaffiorare ricordi nella mente dei tifosi juventini, analoghi alla seconda rete realizzata nello storico 3-0 contro l’Atletico di Madrid, appena due stagioni fa. Ma la particolarità sta nel gesto in cui questo è avvenuto, con il portoghese che chiede scherzosamente all’arbitro di mostrargli l’orologio della Goal line technology, andandoselo quasi a prenderlo da solo dal polso di Orsato che si lascia andare in un sorriso sarcastico immortalato e visto da chiunque. Tanto che, sul web stanno circolando tantissimi meme a riguardo, con commenti davvero divertenti da parte dei tifosi di entrambe le squadre e non. In attesa di capire come terminerà questo incontro, Cristiano Ronaldo ha gia lasciato un segno indelebile su questo incontro. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<