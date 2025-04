Graziani: “Roma? Contro la Juventus è la prova del nove”

Ciccio Graziani, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della sfida con la Roma di domenica.

Ciccio Graziani, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Dybala? È sempre possibile, anche se la sua assenza è pesante. Vedremo se gli altri componenti della squadra riusciranno a sopperire al meglio all’assenza di un giocatore che è uno dei pochi che può inventare la giocata che ti fa vincere la partita ed è chiaro che quando non c’è uno così un po’ di penalizza. La Roma però è diventata un collettivo, oggi ci sono autostima, entusiasmo e passione. Forse la partita di domenica è proprio quella più giusta: affrontare oggi la Juventus ti fa capire se le motivazioni per arrivare il più in alto possibile si mantengono o si sciolgono. Vedremo”.

Su Kean

"Ha trovato casa, l'ambiente ideale, che gli vuole bene. Tutti lo stimano, ha trovato il suo habitat, speriamo che si mantenga a questo livello, sta facendo qualcosa di straordinario quest'anno. La prima volta che lo vidi giocare con la Juve a 18 anni dissi che avevano trovato il centravanti per i prossimi 10 anni. Poi non è stato così, un po' per colpa sua, un po' forse perché è stato gestito male. Ora si è ritrovato, speriamo continui a fare così bene per la Fiorentina e per la Nazionale".