Gravina: “Plusvalenze Juve? Patteggiamento pratica normale”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è ritornato sul caso plusvalenze che ha coinvolto la Juventus, commentando l'esito del processo

Nel corso dell’audizione alla Commissione Cultura della Camera su sport, scuola e ricerca, Gabriele Gravina ha risposto a una domanda relativa al processo plusvalenze che ha coinvolto la Juventus. Per il presidente della FIGC, l’esito dello stesso non sarebbe altro che una delle ordinari provvedimenti applicabili per le questioni sportive.

Le parole di Gravina

“La Juventus è stata condannata per una fattispecie e ha patteggiato per un’altra, come previsto anche dalla giustizia ordinaria. Il patteggiamento è previsto anche nel codice di giustizia sportiva. Per la prima fattispecie è stata condannata a 15 punti di penalizzazione, poi il Collegio di garanzia ha richiesto una rivisitazione. Per la seconda ha chiesto un patteggiamento. E’ un fatto normale”.