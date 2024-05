Juve, Damascelli: “Il messaggio di Agnelli è stato patetico”

Dagli studi di Rai Sport, Tony Damascelli ha commentato l'esonero di Massimiliano Allegri alla Juventus. Ecco le sue parole: "L'epilogo è stato sguaiato da parte dell'allenatore che paga delle responsabilità sue ma anche responsabilità della società. Poi è arrivato per ultimo questo messaggio affettuoso e allo stesso tempo patetico dell'ex presidente che si conclude con Fino alla Fine. Non ha aggiunto fino alla fine del bilancio perché la situazione devastata di questi anni è dovuta anche a questo ingaggio di 30 milioni netti garantiti ad Allegri. La società ha delle responsabilità serissime in questi tre anni. Non è mai apparsa, non si è mai palesata ma finalmente ha preso una decisione che non riguarda solo l'allenatore. Adesso qualcosa deve accadere anche a livello societario. Ci deve essere una riforma della dirigenza perché Giuntoli non può lavorare da solo. Tra l'altro all'interno del club c'è qualcuno che ha le lene ai pozzi. Tra dirigenti parlano male l'uno con l'altro e questo non è serio per un grande club, soprattutto per la Juventus.Allegri è un professionista e ha sbagliato, non in campo contro l'arbitro perché era già successo a lui ed altri allenatori, il suo errore clamoroso è essere entrato nello spogliatoio dopo l'espulsione e ha sfogato rabbia in campo anche durante la festa e si è comportato male anche contro un superiore facendo l'hooligan".