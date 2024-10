Gravina: "Convocazioni in Nazionale? Con Barella e Chiesa..."

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha detto la sua sulle convocazioni di Spalletti, parlando anche di Federico Chiesa.

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha detto la sua su Chiesa, ex calciatore della Juventus. Ecco le sue parole al Messaggero Veneto: “Come si cancella un Europeo così deludente? Semplicemente non cancellandolo, ma usando quell’esperienza negativa per ripartite. Io non voglio dimenticarlo, lo continuo a ripetere ai ragazzi, al mister e allo staff, a tutti. Non dobbiamo commettere gli stessi errori. Ciascuno, dopo una settimana di riflessione, mister in testa nella sua tenuta in Toscana, si è assunto le sue responsabilità. Ora il clima è più sereno, abbiamo invertito la rotta. La rosa è più ristretta, a un certo punto con tutte quelle convocazioni negli ultimi 4-5 anni dovevamo addirittura sdoppiare gli allenamenti”.

Su Chiesa e Barella

“Ora recuperiamo un paio di giocatori come Barella e Chiesa e ci attestiamo su un gruppo di 24-25 atleti, pronti naturalmente alle novità. Critiche? Ora siamo più forti ad accoglierle. Tra l’altro, molte volte si è utilizzato il flop sul campo, si è addirittura attaccato gli azzurri, per attaccare la governance federale: inaccettabile. Ricandidarmi? Ho preso un impegno, scioglierò questa riserva dopo l’Assemblea per una forma di rispetto verso i delegati. Non voglio che la modifica statutaria possa essere condizionata dalla decisione di una mia candidatura. Poi dirò quello che ho in mente di fare. Non ho intenzione, però, di lasciare in mano il calcio italiano a soggetti che non hanno visione e amore per il calcio”.