Juve, si rivede Bonucci: “Sono di nuovo qui”

Giornata di lavoro per la Juventus, tornata questo pomeriggio ad allenarsi alla Continassa agli ordini di mister Andrea Pirlo dopo il giorno di riposo concesso ieri in seguito alla vittoria casalinga ottenuta contro il Genoa . La squadra bianconera, dopo gli ultimi due successi tra le mura dell'"Allianz Stadium" (appunto contro i rossoblù di Ballardini e il Napoli), riparte preparando al meglio la trasferta in casa dell'Atalanta prevista per domenica alle ore 15.00. Sfida delicata in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League, visto che, in classifica, i nerazzurri bergamaschi sono ad un punto di distanza dal terzo posto occupato dalla "Vecchia Signora".

Da qui alla fine del campionato, la Juve è attesa a dare parecchie risposte. Lo scudetto è ormai sfumato, con l'Inter di Antonio Conte che, a meno di clamorosi colpi di scena, è pronta a interrompere il dominio bianconero che dura dall'ormai lontano 2012. Anche la campagna europea non è andata bene, conclusasi ancora una volta agli ottavi per il secondo anno consecutivo al cospetto del Porto, che ha superato il turno per via del maggior numero di gol segnati in trasferta. Sarà quindi importante non sbagliare il finale di stagione, che vedrà la squadra opposta anche all'Atalanta nella finale di Coppa Italia in programma il prossimo maggio.