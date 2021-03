Serbia-Portogallo, la fascia di Cr7 va in beneficenza

La fascia gettata dal campione portoghese aiuterà la Fondazione "Insieme per la vita"

redazionejuvenews

Il campionato è fermo da ormai più di una settimana per lasciare spazio alla consueta pausa per le Nazionali, impegnate nelle partite di qualificazione ai prossimi Mondiali che si disputeranno in Qatar nel 2022. Diversi i calciatori della Juventus convocati dalle proprie selezioni, tra cui ovviamente Cristiano Ronaldo, capitano e punto fermo dell'attacco del Portogallo. La formazione lusitana, però, non ha iniziato proprio al meglio la sua campagna verso il Qatar. All'esordio, contro l'Azerbaigian, i "rossi" hanno ottenuto un risicato successo per 1-0 soltanto grazie ad un autogol. Tre punti che non sono poi stati confermati qualche giorno dopo contro la Serbia.

In quel di Belgrado, la doppietta di uno scatenato Diogo Jota, che sta vivendo una grande stagione con il Liverpool, non è bastata a portare a casa la vittoria. I padroni di casa, grazie ai gol messi a segno da Mitrovic prima e da Kostic poi, sono infatti riusciti a rimontare, costringendo i ragazzi del ct Santos a tornare a casa con un solo punto in tasca. L'episodio che più ha scatenato le ire dei portoghesi, però, è stato certamente il gol fantasma non assegnato proprio al numero 7 della Juventus. La palla, allontanata dal difensore Mitrovic (omonimo dell'autore del gol del momentaneo 1-2), aveva varcato la linea di porta come mostrato da più replay, ma l'arbitro Makkiele non ha convalidato.

Grandi le proteste del fenomeno di Funchal, che ha lasciato il terreno di gioco lanciando a terra la fascia di capitano, vedendosi sventolare in faccia anche il cartellino giallo. Proprio quella fascia, stando a quanto riferito dall'agenzia di stampa serba Tanjug, è stata raccolta da uno dei responsabili del servizio d'ordine dell'impianto Rajko Mitic e verrà ora donata in beneficenza che andrà ad aiutare le persone malate che si sono rivolte alla Fondazione "Insieme per la vita".