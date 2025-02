Giuntoli: “Kolo Muani? Vorremmo che restasse con noi”

Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della partita con il PSV.

Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sfida con il PSV. Ecco le sue parole a Sky: “Le partite in Europa sono tutte difficili, ma siamo molto concentrati e consapevoli delle sfide che ci attendono. In questo momento, il nostro focus è solo sul lato sportivo. Dal punto di vista economico, la situazione è positiva: stiamo trovando il giusto equilibrio tra sostenibilità e competitività, e siamo sulla strada giusta. Kolo Muani? Per ora non ci sono stati contatti, ma i rapporti con il PSG sono ottimi. Il ragazzo ha una forte volontà di restare con noi e anche da parte nostra c’è il desiderio di trattenerlo. Siamo molto fiduciosi per il futuro”.