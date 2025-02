Juve, De Paola: “Giuntoli ha fatto una rivoluzione completa”

De Paola ha parlato del direttore sportivo della Juventus, Giuntoli: per il giornalista, il dirigente avrebbe completato la sua rivoluzione

Intervistato per Tmw Radio, Paolo De Paola ha parlato del direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli. Ecco le sue parole: “Giuntoli ha fatto una rivoluzione completa per togliere una certa mentalità nello spogliatoio della Juventus. I bianconeri dovevano passare da una difesa al limite dell’area di rigore al fatto di riuscire a palleggiare a centrocampo contro l’Inter. Motta e Giuntoli sono stati accusati ingiustamente soprattutto perché si sono portati addosso il licenziamento di Allegri. Quella pagina storica della Juventus si è chiusa definitivamente per fortuna. Tanti avevano preso di mira Motta e Giuntoli proprio in nome di quella pagina storica”.

De Paola: “Esultanza dei napoletani segna la fine dell’ipocrisia”

De Paola: "Esultanza dei napoletani segna la fine dell'ipocrisia"

Inoltre, sulla reazione dei tifosi del Napoli al successo della Juventus sull'Inter, il giornalista ha detto: "I napoletani hanno esultato a un gol della Juventus. Penso che questo non sia mai successo dal '45 o il '49 (ride, ndr). Questo però è un bene perché così si finisce con l'ipocrisia. In questo momento si vede come l'odio verso alcune squadre sia un pretesto stupido". Infine, sulle proteste di Lautaro Martinez, ha concluso: "Ricordiamo che ci sarebbe una regolamento per questa cosa. Non si può fare e non va bene tutta questa alterazione. È giusto che ci sia rabbia ma va espressa in altro modo".