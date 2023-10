Giuntoli: “Appassionato di Juve fin da bambino. Testa ai prossimi successi”

Intervenuto al Festival di Trento, evento organizzato da La Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli ha parlato della sua passione per i colori della Juventus. L'attuale direttore sportivo bianconero ha spiegato come l'arrivo nel club sarebbe stata l'incoronazione di un tifo cominciato fin dagli albori. Ecco le sue parole: "La passione per la Juventus mi è stata trasmessa da bambino. Ricordo una partita in particolare, quella giocata in casa della Pistoiese e vinta con il gol di Cuccureddu. La Juve che ho amato di più è stata quella di Platini, Scirea, Rossi, Bettega. Al bar del mio paese gli adulti si divertivano perché sapevo la formazione a memoria. Bellissima anche quella allenata da Marcello Lippi che rappresenta il giusto spirito del club. Le vittorie per me hanno tutte un grande fascino a prescindere dalle categorie. Dalla prima volta in Serie A con il Carpi allo scudetto con il Napoli. Ma la vittoria più importante è sempre la prossima".