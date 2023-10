Juventus, il riassunto del giorno: parlano Zidane e Giuntoli

Dalle parole di Giuntoli sul calciomercato alle dichiarazioni di Zidane sull'avventura in bianconero: tutte le notizie sulla Juve.

Per la Juventus è un momento di calma, grazie alla sosta delle Nazionali. A parlare dei bianconeri ci ha pensato comunque Giuntoli: "L'aumento di capitale della Juventus potrà consentire di fare mercato a gennaio? In questo momento abbiamo scelto una strada: sfruttare quello che abbiamo a disposizione e fare il massimo con i giocatori in questo momento.

E’ prematuro parlare del mercato di gennaio, dovremo fare delle valutazioni e vedremo se ci saranno opportunità e se sarà il caso di intervenire. Ora stiamo facendo un buon percorso. Scudetto? In questo momento l'obiettivo è tornare in Champions, dal punto di vista tecnico ed economico rimettere il club dove merita. Andiamo per step".

Anche Zidaneha detto la sua: "Ho vissuto tante emozioni: come non pensare all'Avvocato, sempre attento a me, alle sue telefonate all'alba dopo una partita vinta, alle sue apparizioni agli allenamenti... il mondo si fermava! La Juve è stata più di una famiglia, è stata un luogo in cui ho imparato davvero cosa significava "competitività" come giocatore, e che mi ha spinto anche nella mia vita di uomo e in famiglia".

