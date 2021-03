Girelli, che emozione Sanremo: “Bello portare sul palco una parte del nostro mondo”

Il post della numero 10 della Juventus Women

redazionejuvenews

Il Festival di Sanremo è sicuramente uno degli eventi con maggior seguito di questi giorni. L'evento, condotto da Amadeus, sta riscoutendo grande successo, anche per via della partecipazione di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. Lo svedese non è però il solo esponente del mondo del calcio ad essere salito sul famoso palco dell'Ariston, visto che ieri è stato anche il turno di Cristiana Girelli, attaccante e numero 10 della Juventus Women. La calciatrice ha parlato a lungo del movimento femminile, che negli ultimi anni sta crescendo molto anche per via dell'ingresso proprio del club bianconero, detentore dell'ultimo scudetto di categoria.

La bomber ha avuto modo di tenere un piccolo discorso, interpellata dal conduttore: "Calcio femminile? Il seguito che sta riscuotendo è importante e a noi fa piacere. Dal Mondiale qualcosa è cambiato. Siamo un gruppo forte e molto unito che negli anni ha dovuto superare diversi ostacoli. Siamo andate in Francia per fare qualcosa di importante e mandare un messaggio socio-culturale a tutti. Non c’è solo una Nazionale da tifare ora. Legame col calcio? Io ho iniziato quando avevo 6 anni nel Nuvolera, club di cui mio padre era presidente. Figuratevi che non sapevo neanche che le ragazze giocassero a calcio. Sono molto orgogliosa di quello che ho fatto e ora le bambine sognano di indossare la maglia della Juve un giorno. Te lo dico anche se so che sei interista! Sono diventata centravanti grazie ai miei allenatori. Ora mancano soltanto 300 gol per arrivare a quelli che ha fatto Ibrahimovic".

Una grande emozione per la calciatrice, come si può evincere dal suo ultimo post sui social: "Sarà difficile riprendermi da questa emozione. È stato davvero bello poter portare su questo palco un piccolo pezzo di me, di noi, e del nostro mondo. Riassumendo: Le scale le ho fatte tutte. Sarebbe stato più facile entrare in scivolata. Sarei rimasta lì 90 minuti. É stata un'esperienza PAZZESCA. C’ero io sul palco ma c’erano anche tutte le mie compagne":