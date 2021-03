Calciomercato Juventus, dopo McKennie un altro colpo: Paratici è scatenato!

Dopo aver riscattato il centrocampista americano Paratici non vuole fermarsi: pronto un altro gran colpo per il centrocampo di Pirlo

Dopo il successo con lo Spezia, la Juventus di Andrea Pirlo si prepara a una settimana di fuoco che può decidere la stagione bianconera. Prima la sfida con i biancocelesti in campionato, poi il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Due partite che potrebbero decidere il futuro della Juve, sia nella corsa Scudetto che in Europa. Indipendentemente da come finirà questa stagione, la società dovrà comunque rinforzare una rosa che ha palesato alcune lacune in quest'anno. Il reparto che ha lasciato maggiormente a desiderare è stato il centrocampo, nonostante la sorpresa McKennie.

La Juventus ha appena riscattato il cartellino del centrocampista americano per 18.5 milioni di euro, ma serviranno altri investimenti in quel reparto. Arthur sta convivendo con degli infortuni, Bentancur non ha brillato quest'anno mentre Rabiot e Ramsey non convincono. Questi ultimi sono dei possibili partenti, visti anche i loro pesantissimi ingaggi che gravano sul bilancio della società bianconera. Per questi motivi Paratici sta valutando un grande investimento a centrocampo, e il nome che da ormai diversi mesi viene accostato alla Juventus è sempre quello di Manuel Locatelli.

Il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale sta vivendo un'altra grande stagione. Personalità e qualità davanti alla difesa, Locatelli porterebbe a Torino quello che Pirlo sta cercando da quasi un anno. Il problema per i bianconeri sta nella valutazione che il Sassuolo fa di Locatelli, superiore ai 40 milioni di euro. L'ex rossonero è pronto per il salto di qualità, e risponde perfettamente a quelle che sono le necessità della Juve a centrocampo. Paratici è già al lavoro per abbassare le richieste del Sassuolo e regalare a Pirlo il regista ideale per la Juventus del futuro. Occhio soprattutto alla mediana bianconera, che è destinata ad andare incontro ad una mezza rivoluzione in estate. Sulla lista della spesa di Paratici infatti sarebbero finiti ben 9 nomi veramente grossi proprio per il centrocampo: eccoli tutti <<<