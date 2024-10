Calamai: “La Juve aveva bisogno del vero Vlahovic”

Luca Calamai, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Dusan Vlahovic.

Luca Calamai, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “E’ un mischione. Senza una squadra capace di scappare via. Senza una squadra che possa fregiarsi del titolo di grande favorita per lo scudetto. Dimenticatevi le cavalcate di Inter e Napoli. Sono tutte in gruppo. Tutte con qualche difetto. Tutte ancora impegnate a cercare di far scattare la scintilla giusta. In mezzo a questo divertente equilibrio (ho la sensazione però che il torneo abbia perso qualità) suggerisco a milanesi e Juve di non perdere di vista il Napoli. Con Conte in panchina e senza le Coppe la squadra partenopea può avere qualche carta in più da giocare. Occhio quindi alla creatura di patron De Laurentiis. Il campionato regala intanto diverse storie di bomber”.

Su Vlahovic

“Parto dalla Juve. Parto da Dusan Vlahovic che ha risposto alle critiche e ai dubbi che gli erano piovuti addosso segnando due gol al Genoa. E lasciandosi andare a un’esultanza polemica. Una conferma che il digiuno gli bruciava dentro. Peccato che il primo a essere deluso delle sue passate prestazione era proprio il suo allenatore. Dusan può vincere la classifica dei cannonieri, Dirò di più. La Juve per conquistare lo scudetto ha bisogno che il suo bomber (l’unico fino a quando non tornerà Milik) sfondi il muro dei venti gol. Possibile ma non sicuro. E’ tornato al gol anche Lautaro. L’Inter ne aveva un disperato bisogno”.