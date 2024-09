Giannichedda: “La Juventus è la principale avversaria dell’Inter”

Giannichedda ha parlato delle ambizioni della Juventus in Serie A: per l'ex calciatore, i bianconeri possono sfidare l'Inter per lo Scudetto

Intervistato per TJ, Giuliano Giannichedda ha parlato di alcuni singoli della rosa della Juventus. Ecco le sue parole: “Situazione Danilo? Sono valutazioni fatte da un allenatore nuovo che deve valutare tutti i giocatori, così facendo ci ha fatto conoscere un ragazzo di prospettiva e interessante come Savona che ha fatto molto bene. C’è sempre qualche pregiudizio sui giovani, ma se gioca significa che è forte. Danilo è un calciatore forte, per cui sono sicuro che riuscirà a trovare il suo spazio. Poi ci sarà da capire in che ruolo giocherà, visto che il brasiliano può ricoprire sia il ruolo di centrale che di terzino. Vlahovic? E’ quel giocatore che può alzare le aspettative di cui parlavamo all’inizio, è un terminale offensivo molto importante e dovrà fare la differenza in una squadra che è stata abbondantemente rinforzata nel corso dell’estate. Rinnovo? Non sarà motivo di distrazione. E’ un professionista, lui penserà solo al campo e lascerà a chi cura i suoi interessi discutere di questo. Poi se dovesse far bene, tutto arriverà di conseguenza”.

Giannichedda sulle ambizioni della Juventus

Infine, l’ex calciatore bianconero ha parlato del ruolo che può rivestire la Juventus in questo campionato: “L’Inter è favorita poiché parte da una struttura importante e sono rimasti tutti i top. La Juventus, nel corso dell’estate, è riuscita a ridurre il gap, ma non è ancora più forte dei nerazzurri. Il Milan, secondo me, ha cambiato molto e ha già dei problemi, il Napoli con gli ultimi acquisti si è un po’ avvicinato ma non quanto basta per essere in pole. La mia griglia? Inter, poi Juve e Napoli”.