Giannichedda: “Mi piace il nuovo percorso della Juventus”

Giuliano Giannichedda, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Il Posticipo: “La fase di non possesso è molto buona, ma se si guarda il bicchiere mezzo vuoto si può affermare che la fase offensiva, invece, va ancora sistemata. Mi piace il percorso nuovo che si è deciso di intraprendere, il fatto di puntare sui giovani, la voglia di riportare la Juve dove merita. Perché chi indossa quella maglia deve giocare per vincere sempre. Il percorso per tornare ai livelli di qualche anno fa parte da lontano, mi sorprende che giocatori pagati tanto come Thuram e Douglas Luiz non giochino molto, ma si devono ancora inserire. Il campionato italiano è molto tattico, quindi ci sta. Ma devono accelerare”.

“Voglio vedere la prestazione perché è questa che ti porta alla fine al risultato. Non voglio vedere la prestazione per estetica. Non l’ho mai voluto. Credo cecamente che la squadra che gioca bene ha più probabilità di vincere anche se poi ci sono dei momenti che la squadra che gioca meglio non vince. Succede, ma normalmente non è così. Per giocare bene però intendo tante cose: difendersi bene, pressare bene l’avversario nella prima pressione, ricompattarsi, avere l’umiltà, la generosità di difendere, di avere un blocco stando insieme per poi andare in avanti e pressare, avere la palla e iniziare da dietro quando la squadra avversaria non ha il coraggio di avere l’uno contro uno, andare avanti e fare le cose che sappiamo attaccando gli spazi che dobbiamo, avere veramente voglia di attaccare questi spazi per fare veramente gol”.