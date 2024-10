Giannichedda: “La Juve a livello difensivo è molto solida”

Giuliano Giannichedda, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Vlahovic.

Giuliano Giannichedda, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Juventusnews24: “A livello difensivo ha trovato la quadratura, al di là di chi gioca o meno, e questo è un punto a favore di Motta e di tutta la squadra. Sono tutti compatti e si sacrificano l’uno per l’altro. A livello offensivo a volte riescono delle cose e altre meno, però non dimentichiamo che è tutto nuovo, ci sono giocatori nuovi, un modo di giocare nuovo… Serve tempo, ma la Juve è costruita per vincere ed è giusto che ci provi”.

Su Vlahovic

“I numeri parlano per Vlahovic, però lui anche deve farsi aiutare. Questo significa che in ogni partita, dentro di lui, a me sembra che debba sempre dimostrarsi che merita quella maglietta. Deve essere più tranquillo e consapevole, giocare per la squadra e in maniera serena, tutti gli danno fiducia. La responsabilità che si sente addosso è troppa, è giocatore importante si, ma non deve mettersi addosso tutto il peso della Juve. Lui è il numero 9 ed è giusto che sia il finalizzatore, come è giusto anche che qualcuno faccia notare che non segna in determinate partite, ma il suo lavoro lo fa sempre con determinazione”.