De Canio: “La Juventus ha ancora troppe incertezze”

Gigi De Canio, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto in campionato.

Gigi De Canio, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Napoli? Queste difficoltà viste ultimamente in casa Napoli hanno una spiegazione .Ci sono momenti in una stagione in cui una squadra è meno brillante, ma a volte le individualità nascondono certi problemi. Il Napoli ha perso un giocatore importante come Kvara, non adeguatamente sostituito, uno come Neres è stato fermato dagli infortuni e quindi il Napoli ha perso giocatori importanti per la sua manovra. In queste difficoltà la squadra appare più stanca di quanto invece non lo sia. Se ritrova questi giocatori, non ho dubbi che tornerà a migliorare”.

Sulla Juve

"Troppe pause per la Juve, troppe incertezze. Dopo qualche risultato positivo c'è sempre stato lo stop. E anche ieri ha fatto molta fatica contro il Verona, da una squadra che vuole lottare per lo Scudetto mi aspetto una prestazione diversa. Udinese? Devo dire che non lo conoscevo e sto imparando a farlo ora. Penso tutto il bene possibile, perché è riuscito con molta serenità a trasformare il lavoro di questi anni e, con le opportune correzioni, in un ottimo lavoro. Hanno messo i giocatori che servivano e il tecnico è stato bravo a raccogliere il lavoro passato e a metterci del suo, senza stravolgere tutto".