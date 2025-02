Giampaolo: "Allegri uno dei migliori allenatori. Sulla Juve..."

Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Massimiliano Allegri.

Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole alla Stampa: “I migliori allenatori italiani sono De Zerbi e Allegri. Roberto è uno scienziato per strutture e costruzioni di gioco. Max il top per ricerca e gestione. Per allenare la Juve devi essere impeccabile. Per restarci e vincere tanti anni un fenomeno”.

Sul mancato arrivo alla Juve

"Fu un'occasione pazzesca. Mi chiamarono i dirigenti Secco, Castagnini e il responsabile Blanc. Mi ricordo che andai a Torino, a cena proprio a casa di Blanc, poi ripartii per tornare a casa,di notte, a Giulianova. Durante il viaggio mi richiamarono per dirmi che al 99% sarei stato l'allenatore dei bianconeri e che serviva soltanto che ratificasse il consiglio di amministrazione o una roba del genere. Andavo a tremila, ma con la testa non in senso di velocità. Capirai, avevo quarant'anni. Chi ci pensava alla Juventus? In cent'anni quanti si siedono su quella panchina? Purtroppo, dopo un paio di giorni, mi dissero che c'erano cose più grandi, che non decidevano solamente loro e presero Ferrara".