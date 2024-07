Giaccherini: “Scudetto? Inter favorita, ma occhio a Motta…”

Emanuele Giaccherini, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dello Scudetto.

Emanuele Giaccherini, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “L’Inter è nettamente favorita, ma occhio a lui e Thiago Motta. Antonio può tutto, è un vincente. Vediamo come finirà il mercato e chi resterà tra Osimhen e Kvara. Sicuramente, Conte è un valore aggiunto. Ogni domenica vedremo un Napoli indemoniato e che in campo vola. Come successe a noi nel 2011-12. Non eravamo i più forti, ma Conte ci trasformò e ogni partita la giocavamo a intensità super. Conte valorizzerà tutti, a partire da Lindstrom. Motta? Non era un chiacchierone. Ma quando parlava, c’era da preoccuparsi. E infatti stavamo tutti zitti ad ascoltarlo. Thiago ha una personalità incredibile e a Bologna ha raggiunto una storica qualificazione in Champions mostrando un calcio straordinario”.