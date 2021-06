Giaccherini: “La Juve perde qualcosa con l’addio di Paratici. Io sempre sottovalutato”

L'ex giocatore ha parlato

redazionejuvenews

L'ex calciatore della Juventus Emanuele Giaccherini ha parlato intervistato dai microfoni di Libero: "Possiamo arrivare fino in fondo all'Europeo. Abbiamo tutte le carte in regola per vincerlo, ne sono convinto. Negli ultimi due anni siamo imbattuti e abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Bravissimo il ct Mancini a creare il giusto mix tra giovani talenti come Barella e Locatelli e il gruppo storico dei Bonucci e Chiellini- La Francia per organico resta la squadra da battere. Un tridente di diamanti come Mbappé-Benzema-Griezmann non ce l’ha nessuno. Idem una coppia come Kanté-Pogba a centrocampo. Però non si vince solo con i talenti, serve anche la fame giusta".

"Momenti in Nazionale? Sicuramente l’esordio in Nazionale contro la Spagna, Campione del Mondo e d’Europa in carica alla prima di Euro 2012, e la vittoria contro la Germania in semifinale. Del 2016 mi porto dentro il gruppo che avevamo creato, davvero fantastico e affiatatissimo. A livello personale poi il gol segnato al Belgio nella vittoria per 2-0".

"Conte? Sinceramente non me l’aspettavo, ma credo che il mister abbia le sue motivazioni. Conte vuole sempre lottare per vincere e stare in alto, in questo momento la società nerazzurra non glielo poteva garantire… È stato l’artefice dello scudetto dell’Inter come del ciclo di scudetti della Juve: perdono tanto senza il mister. Inzaghi eredita comunque una squadra che gioca a memoria e con una mentalità vincente, può proseguire nel solco di Antonio".

"Sottovalutato? Sinceramente sì. Di me si è parlato solo dopo il gol al Belgio a Euro 2016, però prima di quella partita avevo vinto due scudetti alla Juve, giocato un Europeo e una Confederations Cup da protagonista. Mediaticamente sono sempre stato un po’ snobbato, ma gli allenatori, vedi Prandelli e Conte, invece mi hanno sempre dato fiducia e valorizzato".

"Paratici è uno dei direttori più bravi in circolazione. Dal suo addio la Juve perde qualcosa visto che dei 10 anni di vittorie lui è stato uno dei promotori principali con le sue scelte di mercato. Sono convinto possa fare molto bene in Premier".