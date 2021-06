Juve: in settimana l’ufficialità di Arrivabene e Cherubini

I bianconeri stanno rimodellando il loro assetto societario

Dopo aver ufficializzato il ritorno di Massimiliano Allegri e l'addio di Fabio Paratici, arrivato in una conferenza stampa molto bella presieduta anche dal Presidente Andrea Agnelli, per la Juventus la settimana entrante sarà quella dell'ufficializzazione delle nuove cariche e del nuovo assetto societario. Se infatti il sostituto di Paratici, Federico Cherubini, sta già lavorando con la società e il tecnico per pianificare il mercato, l'ufficialità del suo nuovo ruolo ancora non è arrivata, ed è attesa in settimana insieme ad un'altra, quella di Maurizio Arrivabene.