Calciomercato Juventus / Annuncio improvviso: “Può arrivare lui!”

La Juventus ha bisogno di fare chiarezza sul mercato, ha bisogno di guardare al futuro in maniera più concreta possibile. Per questo motivo, è stato riportato in bianconero Allegri. Per questo motivo, gli verrà dato molto più potere all'interno di un club che ha bisogno assoluto di tornare a vincere con un progetto solido. Le ultime indiscrezioni che arrivano da Torino ci raccontano di una dirigenza determinata a fare bene, dopo l'addio di Paratici e un'annata che nonostante i due trofei portati a casa, non sarà fra le più indimenticabili di sempre.