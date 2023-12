Giaccherini: “Questa Juve mi ricorda quella di Conte…”

Emanuele Giaccherini, ex centrocampista della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Conte.

Emanuele Giaccherini, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua a La Stampa. Ecco le sue parole sui bianconeri: "Bianconeri in lotta per lo scudetto? Io ce li metto tra i favoriti. Con le dovute proporzioni questa squadra mi ricorda la mia prima Juventus, quella di Conte.