Giaccherini: “La Juventus ha fatto un incredibile rincorsa in campionato”

Emanuele Giaccherini , ex calciatore della Juventus , ha detto la sua a Tuttojuve.com sui bianconeri. Ecco le sue parole: "Aveva trovato continuità prima della partita con la Lazio, erano arrivati molti risultati e senza il -15 sarebbe terza in classifica. Era riuscita a trovare la quadra, ma il problema è stato il ko dell'Olimpico e la sconfitta col Sassuolo non ha aiutato. Il mese e mezzo di buon lavoro è stato un po' vanificato dagli ultimi risultati, però la Juve è reduce da un incredibile rincorsa e gli infortuni nel corso della stagione sono stati un po' determinanti.

Lo Sporting farà la partita, possiede tanta qualità a livello tecnico e nell'uno contro uno è sempre pericoloso. La Juve non dovrà pensare a difendersi, bensì ad attaccare quando ne avrà la possibilità. Il palleggio, seppur rischioso, potrebbe essere una buona soluzione, perché se fai correre la squadra di Amorim va in difficoltà. All'Alvalade servirà un match di personalità, l'obiettivo sarà di giocare quel match che non è riuscita a fare in casa".