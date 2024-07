Giaccherini: “Chiesa non discute. Sul mercato…”

Emanuele Giaccherini, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del calciomercato.

Emanuele Giaccherini, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttosport: “Sono scelte e valutazioni che faranno Motta, Giuntoli e il resto della società. Chiesa non si può discutere, però ci sono le sensazioni di un allenatore e se non lo reputa funzionale, giusto pensare ad altro. Se il mercato mi convince? Certo che sì, sono stati presi due ottimi giocatori per il centrocampo e ora si parla di Koopmeiners. Sono acquisti mirati e non è finita qui: dal mercato però si capisce cosa vuole la società, ovvero tornare protagonista. Chi può migliorare? Penso sicuramente a Locatelli. Con Motta può tornare quel centrocampista totale ammirato al Sassuolo e all’Europeo con Mancini. Per una questione di gioco scelto dalla gestione precedente, non ha potuto più essere quel tipo di giocatore”.