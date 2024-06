Gentile: “Thiago Motta la migliore scelta per la Juventus”

Claudio Gentile, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Thiago Motta.

Claudio Gentile, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole su Thiago Motta, nuovo allenatore della Vecchia Signora per la prossima stagione, ufficializzato proprio qualche giorno fa da Madama: “Thiago Motta è un allenatore preparato, il migliore che potesse prendere la Juventus in questo momento. A Bologna ha sorpreso tutti, conquistando un traguardo storico per gli emiliani: la qualificazione in Champions è un risultato straordinario. Sono convinto che Motta possa stupire anche alla Juventus. L’equivalente di quello che ha fatto alla guida del Bologna, beh sarebbe conquistare lo scudetto con i bianconeri al primo colpo”.