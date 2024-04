Juve, Gentile: “Chiesa? Padre e figlio non sono paragonabili”

Claudio Gentile ha parlato del confronto tra l'attaccante della Juventus, Federico Chiesa, e il padre, non azzardando a possibili paragoni

Dagli studi di Sky Sport 24, Claudio Gentile ha parlato del confronto aperto da altri colleghi tra Federico Chiesa, attuale attaccante della Juventus, e il padre Enrico. Ecco le sue parole: "Federico credo che il ragazzo continui a soffrire il ruolo di seconda punta. E' uno che ha bisogno di partire dall'esterno, preferibilmente da sinistra per poi poter rientrare sul destro, sulla falsa riga di ciò che l'anno scorso ha caratterizzato la stagione di Kvaratskhelia nel Napoli. Non lo si può certo paragonare al papà semplicemente perché parliamo di giocatori con caratteristiche diverse. Federico non avrà mai nelle gambe il numero di gol che aveva il padre".