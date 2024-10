Gentile: “Il 4-4 tra Inter e Juve non è spettacolo”

Claudio Gentile, ex calciatore, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della partita contro l'Inter di domenica.

Claudio Gentile, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole su Libero: “Altro che spettacolo, i difensori dormono. Nel nostro campionato ci si diverte anche ma per colpa di alcuni difensori che non sanno cosa significhi marcare e generano errori e gol. Certo, Inzaghi e Motta non avevano Acerbi e Bremer. Alla mia Juve non sarebbe mai successo, eravamo un muro: ci aiutavamo con Scirea e Cabrini perché eravamo cresciuti alla scuola del difensivismo. Adesso la zona ha cambiato tutto: si marca una parte del campo e non l’avversario. Follia. Chi non mi è piaciuto nella gara? Vlahovic, servito da McKennie, segnare solissimo in area. E poi Dumfries battere a rete indisturbato il 4-2 e Yildiz, non marcato, realizzare il 4-4. Dei giovani italiani mi piace Buongiorno: è bravo, ma deve studiare bene. Come fosse a scuola”.

Le parole di Motta in vista del Parma

“Sicuramente tante cose fatte bene, però i dieci-quindici minuti iniziali del secondo tempo gli dobbiamo gestire meglio. Dobbiamo essere in partita, unirci di più ed essere più compatti. Può arrivare per tutti un momento di difficoltà o un momento più complicato durante la gara però non possiamo allungare tantissimo questo tempo che dobbiamo gestire meglio per venire in partita e per quando veniamo fuori avendo la possibilità di cercare il risultato positivo che vogliamo”.