Genoa, Zangrillo allontana la Juve: “Spero che Gudmundsson resti”

Le parole del presidente del Genoa Zangrillo sul futuro di Gudmundsson: "Ho l'impressione che possa restare"

Tra i possibili colpi del mercato della Juve c’è anche Albert Gudmundsson, attaccante islandese del Genoa.

Niente Juve, le parole di Zangrillo su Gudmundsson

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine dell’assemblea di lega il presidente rossoblù Zangrillo ha detto: “I miei rapporti con il dottor Marotta sono straordinari, è un professionista che sa di calcio molto più di me. Ogni tanto ci sono delle rivisitazioni. Io ho detto che Albert deve sognare però può continuare a sognare anche a Genoa. Io auspico che continui a sognare a Genoa. Non c’è alcun tipo di problema al di là di quello che sarà il mercato c he non è deciso da me. Però l’impressione, come ha già detto il nostro allenatore, è che Albert possa restare“.