Genoa, Malinovskyi: “La Juve potrebbe essere molto arrabbiata”

Ruslan Malinovskyi, centrocampista del Genoa, ha parlato della prossima sfida di Serie A che lo vedrà impegnato contro la Juventus

Intervistato per Sky Sport, Ruslan Malinovkyi, centrocampista del Genoa, ha parlato della prossima sfida della sua squadra alla Juventus. Ecco le sue parole: “Tutti i giocatori sono importanti ma conta la prestazione della squadra. Contro la Juventus sarà una sfida difficile perché le ultime gare che hanno perso possono creare qualcosa nel bene e nel male, potrebbero essere molto arrabbiati. Dovremo essere al 100% e giocare una grande partita per conquistare qualcosa. Koopmeiners? Anche io al Marsiglia ho trovato delle difficoltà, all’Atalanta c’è un sistema molto chiaro e lui era entrato perfettamente, perché ha grandi capacità di corsa, un bel piede ed è un giocatore intelligente. Quando cambi squadra è diverso, per questo non è sempre buono farlo”.

Malinovskyi: “Infortunio? Due mesi di grande sofferenza ma non ho mollato”

Inoltre, sul suo rientro dopo il grave infortunio ha risposto: "Sono molto contento perché era il mio obiettivo giocare queste partite, i primi due mesi sono stati di grande sofferenza, ma non devi mollare e aspettare la tua possibilità di giocare. Subito determinante dopo essere rientrato? Ero già felice dopo la partita, bisogna usare i propri punti forti e Miretti ha fatto due grandi movimenti. Vieira ci dice di giocare forte e di andare veloce, ci chiede aggressività, di leggere bene la gara e di pressare senza lasciare buchi".