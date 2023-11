Garlando: “Juventus perfetta difensivamente ma deve vincere giocando”

Nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha parlato della sfida a distanza tra Juventus e Inter . Ecco le sue parole: "L’ Inter non scappa. La Juve la tiene a due punti. Alla significativa vittoria dei nerazzurri su un campo ancora inviolato, i bianconeri hanno risposto battendo in casa sua un avversario altrettanto ostico, come la Fiorentina . La Juve ha risposto per le rime, verrebbe da dire. Con una tipologia di partita, per molti aspetti, analoga a quella dell’ Inter a Bergamo . La Juve , perfetta nell’organizzazione difensiva, ha rinunciato completamente a giocare. Allegri non ha schierato un pullman davanti alla porta di Szczesny , ci ha messo anche i furgoni dei magazzinieri. Il Lecce all’Olimpico, al confronto, sembrava il Milan di Sacchi . Ci sono dati che, solo a snocciolarli, imbarazzano. Uno soprattutto, al di là del possesso palla costantemente sotto il 30%, fotografa bene il match: 50 cross subiti e 5 fatti. La Juve è stata presa a pallate nella sua tana. Naturalmente, alla fine, Allegri aveva il sorriso di un bambino la mattina di Natale: l’apoteosi del corto muso. La Juve non espugnava Firenze in campionato dal 2018 (c’era lui) e non raccoglieva così tanti punti (26) dall’ultimo scudetto 2019-20 (29). È secondo a soli 2 punti dall’ Inter vice-campione d’Europa. I numero fanno la ola a Max: ha ragione lui".

La filosofia della Juventus

Garlando ha proseguito parlando dell'interpretazione del gioco della Juventus: "Ma davvero non si può vincere in un altro modo? Davvero è necessario tenere fuori Vlahovic e togliere Chiesa dopo averlo intristito in lunghe attese senza palla? Davvero chi ama da sempre la Juve si accontenta delle classifica e non prova imbarazzo davanti a una Signora così sottomessa e lontana dall’autorevolezza della sua storia? La Juve deve ancora dimostrare di saper vincere come l’Inter, giocando. E prima o poi sarà costretta a farlo. Magari nello scontro diretto del 26 novembre allo Stadium. Ma la strada è lunga e la Signora ha tutto il tempo per crescere e farsi bella. In fondo, il gol di Miretti, che ha deciso la partita di Firenze, è una promessa in questo senso. Il ragazzo non aveva mai segnato in bianconero. Lo cercava con caparbietà. Finalmente è arrivato. E potranno arrivare tante altre belle cose che, al momento, Allegri tiene nascoste".