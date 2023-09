Gambelli: “Juve-Lazio la partita più bella dell’Allegri bis”

L’unico errore è stato di Bremer che ci è costato un gol e questo deve far capire alla squadra che non si deve mai mollare. Certo, non è facile tenere il ritmo avuto dalla Juve per 90 minuti, ma nei momenti di pausa bisogna cercare di non commettere certe leggerezze come quella di Bremer che ha rimesso in gioco la partita. Meno male poi ci ha pensato Vlahovic…