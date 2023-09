Juve, Denis: “Non ho dubbi su Vlahovic, farà ancora tantissimi gol”

Da (ex) attaccante ad attaccante. Ospite a Sportitalia, German Denis ha parlato dell'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic . L'ex calciatore, terminale offensivo tra le altre di Napoli, Atalanta e Udinese , ha elogiato la punta bianconera. A differenza della scorsa stagione, per Denis non ci sarebbero dubbi su quello che sarà il rendimento di Vlahovic se questi continuerà a star bene.

Ecco le sue parole: "Sono molto felice per Vlahovic, contro la Lazio ha fatto un gol difficilissimo, il primo ed il secondo con una naturalezza incredibile. Questo vuol dire tanto per lui e tanto anche per la Juventus. Il serbo farà tantissimi gol quest'anno, su quello non ho dubbi".