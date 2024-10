Rassegna stampa – Juve così non va: pari in rimonta (col brivido) contro il Parma

Dal pareggio della Juve contro Parma fino alla vittoria dell'Inter: tutte le principali notizie di giornata sui bianconeri e non solo

Oggi è giovedì 31 ottobre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria dell’Inter sulla Fiorentina: “Bella risposta. L’Inter torna a -4 dal Napoli”. In taglio alto: “Juve non c’è difesa”. E ancora: “Rimonta due volte ma subisce troppi gol e rischia la sconfitta”. A lato: “Paura Milan. Fonseca, questa non è una partenza da Diavolo”. In taglio basso: “Juric sul filo si gioca la Roma. Ma Vanoli vuol fare sogni Toro”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Scende la Juve. Thiago, sesto pari. Ora Gasp è terzo. Inter a -4 da Conte”. In taglio basso: “Roma, Juric contro tutto. La Lazio a caccia del tris” e “Il Palermo non sfonda. Solo un pari a Mantova”.

Tuttosport

“Juve, così ti butti via”, questo il titolo di Tuttosport. E ancora: “Altra partita sulle montagne russe, altro pari in rimonta: ma il 2-2 col Parma è un’occasione persa”. A lato: “Empoli in dieci poi Frattesi lancia l’Inter”. In basso: “C’è mediocrità e non va bene”, “Le due vie di Van Basten. I 60 anni del ‘dio del calcio'”, “Solo Federer, Djokovic e Nadal come Sinner 2024” e “Apocalisse a Valencia. Lo sport si ferma”.